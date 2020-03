Quinta morte por coronavírus é confirmada no Brasil

A vítima fatal confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro é uma idosa de 63 anos de idade, e registra a quinta morte por coronavírus no Brasil edit

247 - A Secretaria de Saúde do estado do Rio e a prefeitura de Miguel Pereira confirmaram, na manhã desta quinta-feira (19), a quinta morte por coronavírus no Brasil. A informação é do portal G1.

A vítima é uma idosa de 63 anos de idade, que apresentou os sintomas da doença no domingo (15), deu entrada em uma unidade de saúde na segunda (16), e morreu na terça (17). A senhora também teve contato com um paciente que testou positivo para o novo coronavírus ao voltar de viagem no exterior.

O secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos lamentou: “Quero também expressar a minha solidariedade a essa família. Faço um apelo à população que acredite na gravidade da situação e siga as orientações das autoridades de evitar sair de casa e ir a unidades de saúde sem necessidade. Reforço que nós não vamos descansar na luta para que casos como esses ocorram em menor número possível”.

O estado do Rio de Janeiro registrou na manhã desta quinta 64 casos confirmados do novo coronavírus.