Rachado, PDT discute 'neutralidade' em 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Falta de consenso no partido de Ciro Gomes sobre o segundo turno pode favorecer voto útil ao ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Sem coesão interna, o PDT, partido do candidato Ciro Gomes, discute “neutralidade” num provável segundo turno eleitoral entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), segundo apuração de Leandro Resende, da CNN.

Por um lado, o PDT no Sul não aceita apoiar Lula. Do outro, diretórios da legenda no Nordeste defendem apoio ao candidato petista. Assim, a “neutralidade” favorecia o útil em Lula para vencer Bolsonaro.

Ciro Gomes, por sua vez, não pretende apoiar Lula no segundo turno contra o fascista Bolsonaro – e seus constantes ataques ao candidato petista têm favorecido o candidato do PL .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.