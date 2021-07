Ramos não sabe conversar com o Congresso, diz Bolsonaro

247 - Jair Bolsonaro criticou a falta de "conhecimento" do antigo ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, substituído por Ciro Nogueira, do Centrão. A mudança busca intensificar a articulação do governo com as legendas fisiológicas no Congresso.

Para o presidente, faltava a Ramos a qualidade de saber conversar com parlamentares. “O general Ramos é uma pessoa nota 9. Não é 10 porque falta para ele um pouco de conhecimento para melhor conversar com o parlamentar”, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Mundial, da cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA).

“É a mesma coisa que eu querer que o Ciro Nogueira converse com o Alto-Comando das Forças Armadas. Ele não sabe como conversar de forma adequada, vamos assim dizer”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que a Casa Civil é a pasta mais importante do governo e que avalia se filiar ao PP para a disputa das eleições presidenciais de 2022. "Devo disputar [as eleições], não posso garantir. E temos conversado com vários partidos, entre eles o PP, ao qual integrei durante 20 anos".

