Randolfe aciona Justiça contra Carlos Bolsonaro por danos morais em postagem sobre a CPI da Covid

247 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal iniciou, no dia 7 de julho, o trâmite de uma ação por danos morais, no valor de R$ 48 mil, impetrada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, a ação foi motivada por uma postagem em que Carlos Bolsonaro insinuava possíveis desvios de conduta que teriam sido praticados pela cúpula da CPI da Covid.

"Estranho: donos de plano de saúde poupados 'misteriosamente' por esquerdistas na CPI da Covid fazem doações ao PT”, escreveu o vereador em uma das postagens feitas à época.

A defesa de Randolfe alega que a postagem do vereador "possui o nítido objetivo de causar humilhação e vergonha, e mostrou-se necessário ajuizar a presente ação, objetivando reparação cível, em razão dos danos cometidos contra a sua honra".

Ainda segundo a reportagem, “o senador pede, em caráter liminar, que Carlos seja obrigado a retirar a postagem que aparece em três de suas redes sociais, além de R$ 48 mil de indenização".

