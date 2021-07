Randolfe apresenta queixa-crime contra Bolsonaro por difamação

247- O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou queixa-crime contra Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (20), por difamação pela publicação em suas redes sociais de fake news contra o senador.

Na postagem, Bolsonaro diz que o senador Randolfe Rodrigues "queria comprar a Covaxin sem licitação e sem a certificação da ANVISA". A postagem veio acompanhada de um vídeo de Randolfe falando sobre a necessidade de compra de vacinas e defendendo que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acelere o processo de aprovação para garantir a vacina no braço dos brasileiros. O vídeo foi gravado após o anúncio pelo governo federal da compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin.

Randolfe pediu a remoção, em até 12 horas, do conteúdo das redes sociais do presidente e retratação. O senador também solicitou a fixação de uma indenização pelos prejuízos sofridos no valor de R$ 35 mil, a serem prontamente revertidos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

"É notória a tentativa recente do Sr. Presidente da República de desviar o foco da CPI da Pandemia - da qual o ora Querelante é Vice-Presidente -, ofendendo a reputação de seus integrantes. Com efeito, o próprio Querelante vem sofrendo inúmeros ataques ilegais recentes - inclusive com a utilização de termos homofóbicos -. Contudo, a postagem de hoje do Sr. Presidente da República passou de quaisquer limites de uma já elastecida razoabilidade da liberdade de expressão do Chefe do Executivo. Liberdade essa que, mesmo sendo pedra de toque no Estado democrático, encontra naturais limites para que se evitem excessos. E o presente caso é emblemático do excesso de expressão", destaca Randolfe na ação.

