Randolfe critica negacionismo do ministro da Saúde: 'virou um Pazuello de jaleco'

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que atuou como vice-presidente da CPI da Covid, disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, “rasga o jaleco” e atua “contra a função da medicina” ao se posicionar de forma contrária ao passaporte vacinal para os viajantes que chegam ao Brasil vindos de outros países. O parlamentar disse, ainda, que Queiroga se tornou um “Pazuello de jaleco”, em referência ao general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que teve o seu indiciamento sugerido pela CPI em função da sua inação no combate à pandemia.

“No início da gestão do ministro Queiroga tinha até uma expectativa mais otimista. O ministro Queiroga se tornou um ‘Pazuello de Jaleco’, com o mesmo tipo de comportamento de Eduardo Pazuello”, disse Randolfe em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira (9).

As críticas do senador foram feitas após o ministro criticar o passaporte da vacina e afirmar que “era melhor perder a vida do que perder a liberdade” no tocante à imposição de restrições contra pessoas não vacinadas contra a Covid-19.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE