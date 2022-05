Randolfe critica ordem de Gilmar para destruir HD com dados sigilosos da CPI da Covid

Apoie o 247

247 - O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que considera "desnecessária" a ordem dada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, para que arquivos com sigilo bancário e telemático de empresas investigadas na CPI sejam destruídos a marretadas nesta sexta-feira (¨).

As empresas que tiveram sigilo quebrado são o portal bolsonarista Brasil Paralelo, e a OPT Incorporadora Imobiliária e Administração de Bens Próprios Ltda, ligada ao empresário Otávio Fakhoury (PTB-SP), também seguidor de Bolsonaro.

"Os dados não foram sequer usados no relatório final da CPI, portanto não há nenhum risco às empresas", diz Randolfe. "Na prática, essa decisão vai impedir que o Ministério Público possa tomar conhecimento dos dados, caso ele considere que precisa fazê-lo, em alguma das ações derivadas do relatório final", afirma, segundo a jornalista Malu Gaspar do Globo.

