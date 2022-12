Randolfe diz que Bolsonaro será preso: "sistema de blindagem começa a se dissolver"

"Nos seus quatro anos de governo há um estudo de caso do Código Penal. Não há outro destino para Jair", crava o futuro líder do governo Lula no Congresso edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado e futuro líder do governo Lula (PT) no Congresso, afirma que o atual chefe do Executivo será preso pelos crimes que cometeu na presidência .

“Bolsonaro será preso. Ele fez por isso. Se analisarmos todos os mandatos dele, já haveria motivos de sobra para ser condenado por peculato, corrupção ativa e passiva. Quem inventou o instituto do que charmosamente se chama de rachadinha, que na verdade é peculato, foi o Bolsonaro em seu primeiro mandato. Mas nos seus quatro anos de governo há um estudo de caso do Código Penal. Há crime de pandemia, desinformação de informações falsas, o próprio crime de peculato, prevaricação nas vacinas, abuso de poder político e econômico nas eleições, atentado ao Estado democrático de direito, incitação contra a ordem democrática, que ocorreu diversas vezes. Não há outro destino para ele”, declarou Randolfe em entrevista ao ICL Notícias nesta sexta (30), em aspas recuperadas pelo portal Metrópoles.

O senador destacou o relatório da PF divulgado na quarta-feira (28), que concluiu que Bolsonaro cometeu crime por divulgar informações falsas da pandemia , como prova de que “o sistema de blindagem a Bolsonaro começa a se dissolver." Ele afirma que "até um mês ou dois meses seria pouco provável o relatório da PF dando conta de que a denúncia que fizemos no curso da CPI sobre a absurda associação de vacina com Aids chegaria a essa conclusão”,

“O caso específico do relatório da CPI da Covid está na Justiça Federal e no Ministério Público Federal em Brasília. Além dessas, a responsabilização sobre as eleições também acontecerá. Tenho expectativa de que ainda em 2023 vamos ter a conclusão dos julgamentos sobre a responsabilização dele sobre o que fez nas eleições. O abuso dos poderes político e econômico”, concluiu Randolfe.

