Randolfe diz que primeiro convocado da nova CPI da Covid, se instalada, será Augusto Aras

Revista Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que nesta terça-feira (11) protocolou requerimento para a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado com o objetivo de investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia, afirmou que, se a CPI for instalada, o primeiro convocado será o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras.

“Fiquem tranquilos. Aras será o primeiro convocado para explicar quais providências tomou”, escreveu Randolfe ao compartilhar uma postagem do site O Antagonista no Twitter que questiona o motivo pelo qual o senador, ao invés de pedir a instalação de uma nova CPI, não pede o impeachment do PGR.

“Não iremos assistir de braços cruzados a continuação da tragédia brasileira! Se a PGR não cumpre seu papel, o Senado vai cumprir. Não iremos ficar calados diante do aumento de casos de Covid-19, da disseminação da ômicron e a sabotagem da vacinação das crianças”, disse ainda Randolfe.

