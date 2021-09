Randolfe diz que se houver violência no 7 de Setembro 'Bolsonaro é o responsável'

"Temos sentido da parte do presidente da República um incensar para que ocorra violência nesses atos. Qualquer fatalidade que acontecer amanhã, o responsável será Jair Bolsonaro", disse o senador Randolfe Rodrigues edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado caso haja atos violentos nas manifestações de 7 de Setembro.

"Temos sentido da parte do presidente da República um incensar para que ocorra violência nesses atos. Qualquer fatalidade que acontecer amanhã, o responsável será Jair Bolsonaro", disse Randolfe em entrevista ao UOL.

O senador, que também é vice presidente da CPI da Covid, disse que é preciso uma reação dura das instituições. "Não pode ser uma reação só do líder da oposição, mas do presidente do Congresso Nacional. São os responsáveis pela democracia que têm de se levantar e não admitir qualquer insurgência", defendeu.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





PUBLICIDADE