Randolfe é abordado por bolsonarista ao se vacinar e diz que Bolsonaro é "genocida" que será preso

"Senador, senador, só uma palavrinha com o senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília?", questionou o homem. O senador respondeu: "Que a gente vai prender Jair Bolsonaro" edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues foi abordado por um apoiador de Jair Bolsonaro logo após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na UBS Congós, na zona sul de Macapá.

"Senador, senador, só uma palavrinha com o senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília?", questionou o homem. O senador respondeu: "Que a gente vai prender Jair Bolsonaro".

"Não vai prender nunca. Sabe por quê? Deus está com ele. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país, que está doente", replicou o apoiador.

"Graças a Bolsonaro", disse Randolfe, que responsabilizou o presidente pelas mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 e o chamou de "genocida".

"O momento seria todo cheio de alegria se não fosse, ao final do meu ato de vacinação, a agressão desmedida por um militante das milícias, que lamentavelmente andam por todo o canto do país", disse o senador em vídeo gravado após o episódio. "Aos membros dessas milícias, eu advirto: nós não seremos intimidados". (Com informações da Folha de S.Paulo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.