Randolfe ingressa com ação no STF pedindo investigação de crimes de Bolsonaro no 7 de Setembro

247 - Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, anunciou que ingressou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a a investigação de Jair Bolsonaro por ameaçar descumprir decisões do Supremo e exigir deposição do ministro Alexandre de Moraes.

"Acabo de ingressar com notícia-crime no STF para que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado pelos seguintes crimes: 1. Atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos Poderes, conforme prevê a Constituição Federal; 2. Investigação sobre eventual financiamento destes atos de hoje; 3. Utilização indevida da máquina público, do dinheiro público, helicópteros, em favor desses atos", informou o senador.

Randolfe disse ainda que também solictou a "abertura de inquérito contra Bolsonaro, por sua grave ameaça ao livre funcionamento do Judiciário e pelo uso de recursos públicos para financiar seu carnaval golpista, na forma da (ainda vigente) Lei de Segurança Nacional (arts. 18 e 23, I)”.

Além dos pedidos de investigação criminal, o senador disse que partidos da oposição já começaram a preparar um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, desta vez, contemplando os atos de 7 de Setembro. Segundo ele, uma série de juristas renomados serão chamados a participar da elaboração.

