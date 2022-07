Randolfe pede investigação sobre morte trágica de diretor da Caixa

Senador lembra que Sérgio Ricardo Faustino Batista era um dos responsáveis pela investigação sobre as acusações de assédio no banco edit

Metrópoles - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) solicitou, nesta quarta-feira (20/7), uma investigação aprofundada sobre a morte trágica de Sérgio Ricardo Faustino Batista , diretor da Caixa que foi encontrado morto nas proximidades da sede do banco, em Brasília.

“É urgente que se efetue uma investigação minuciosa. Um diretor da Caixa, que era também um dos responsáveis pela investigação sobre as acusações de assédio contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, foi encontrado morto. Diante do terror que vivemos, nada se descarta”, afirmou o congressista.

A tragédia chama atenção porque a diretoria de Sérgio Faustino Batista tem relação direta com o mais recente escândalo a envolver o banco

