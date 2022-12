Randolfe pede prisão de bolsonarista que afirmou ter determinado a execução de Alexandre de Moraes (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, encaminhou uma representação ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo a prisão do político do PSDB Antônio José Santos Saraiva, conhecido como “Sarneyzinho do Maranhão”, por divulgar um vídeo nas redes sociais afirmando ter determinado a execução do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, diz a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

No vídeo, Saraiva diz que “meus homens já estão de olho em ti (ministro Alexandre de Moraes). Já está (sic) te arrudiando (sic) aí em Brasília e em São Paulo. A minha ordem é para te executar”. “Cuidado com tua vida, vagabundo”, completa. “Será que nesse país não tem homem para entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido?”, destaca ele em outro trecho do vídeo com as ameaças.

Seguindo o discurso bolsonarista, ele também chama o magistrado de bandido e de “advogado do PCC”, além de pedir que os militares dêem um golpe de Estado.

Na representação feita ao MPF, protocolada nesta quinta-feira (15), Randolfe pede a “a tomada de todas medidas cabíveis, inclusive a prisão, para a investigação e posterior condenação criminal” do bolsonarista.

“Ameaças vis às nossas instituições republicanas e democráticas não podem subsistir, Excelência, sob pena de haver um verdadeiro incentivo ao caos, na medida em que outros autoritários de plantão sentir-se-ão respaldados para externar suas opiniões absolutamente criminosas; e, em algum momento, o exercício da retórica verbal pode, infelizmente, se convolar em violência física de fato, como se viu recentemente nos prenúncios do possível caos na Capital Federal”, diz Randolfe na ação.





