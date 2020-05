Randolfe pede quebra de sigilo de vídeo: 'se declarações de Moro eram batom na cueca, esse vídeo é sexo explícito'

"Se as declarações feitas por Moro em sua despedida eram batom na cueca, esse vídeo é sexo explícito", ironizou o senador Randolfe Rodrigues (Rede) edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para a quebra de sigilo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.

"Se as declarações feitas por Moro em sua despedida eram batom na cueca, esse vídeo é sexo explícito", ironizou Randolfe, de acordo com o colunista Chico Alves, do UOL.

Na ação, Randolfe enfatiza que "o sigilo deve ser medida excepcional" e "agentes públicos devem ser responsabilizados por seus atos, não podendo se esconder sobre o manto do sigilo para verdadeira irresponsabilidade".

"Não há qualquer defesa de intimidade ou interesse social que justifiquem a manutenção do segredo em relação a elementos probatórios relacionados à investigação de crimes contra a Administração Pública", reforça o senador.

