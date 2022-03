Randolfe Rodrigues afirma que Senado deve enterrar PL da mineração em terra indígena

Apoie o 247

Metrópoles - O líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta quinta-feira (24/3), que o Senado Federal deve enterrar o Projeto de Lei 191/20, que autoriza a mineração em terras indígenas. Atualmente, a proposta se encontra parada na Câmara dos Deputados, aguardando a criação de uma comissão para discutir a redação da matéria. A expectativa é de que o texto só seja votado na segunda semana de abril.

A manifestação do senador foi dada após encontro com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e com ex-ministros do Meio Ambiente, que reivindicaram aos parlamentares a derrubada ou obstrução às propostas consideradas prejudiciais do ponto de vista ambiental. Estiveram presentes os ex-ministros Carlos Minc, José Carlos Carvalho e José Sarney Filho, além da ex-ministra Izabella Teixeira.

“Sobre o PL da mineração em terras indígenas, não há ponto algum de convergência, nem no fórum de ex-ministros, nem na sociedade civil, nem da maioria do Senado e, pelo que nós sentimos, nem do presidente Rodrigo Pacheco”, avaliou o parlamentar amapaense, indicando que a proposta não terá apoio necessário para avançar no Senado, caso seja aprovada na Câmara.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

