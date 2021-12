Randolfe Rodrigues é agraciado com a mais alta honraria do governo da França

Apoie o 247

Revista Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entrou nesta segunda-feira (6) para a seleta lista de brasileiros condecorados com a Légion d’honneur (Legião de Honra), a mais alta honraria do governo da França. A concessão da comenda foi aprovada pelo presidente francês Emmanuel Macron.

Instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte, a Légion d’honneur, segundo a Embaixada da França no Brasil, “é concedida em nome do Chefe de Estado e homenageia, há dois séculos, militares e civis que se destacam em todos os campos de atividade. Existem três graus na Ordem da Légion d´Honneur – em ordem ascendente: cavaleiro, oficial e comandante – assim como duas dignidades: grande oficial e grande cruz”.

A representação diplomática francesa no Brasil informa que a concessão do título a Randolfe se deve ao “compromisso do parlamentar brasileiro com a cooperação transfronteiriça, de seu trabalho na luta contra a pandemia da Covid-19 – particularmente na fronteira entre Oiapoque e São Georges – de suas ações em defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris, assim como de seu envolvimento na área da educação”.

