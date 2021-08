Randolfe Rodrigues: "Não vejo condições do Senado reconduzir o atual PGR"

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) manifestou repúdio a afirmação do procurador-geral da República, Augusto Aras, que afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que a declaração do senador Omar Aziz (PSD-AM) sobre haver um “lado podre nas Forças Armadas” não é crime e não merece ser investigada, mas que pode configurar, em tese, quebra de decoro parlamentar.

"O mesmo PGR que acha que Roberto Jefferson tem que ter 'liberdade de expressão' para ameaçar, também defende processar o Presidente da CPI por liberdade de expressão", afirmou o senador em suas redes sociais.

"Não vejo condições do Senado, após esse ataque a um de seus membros, reconduzir o atual PGR". acrescentou. Aras foi reconduzido ao cargo por Jair Bolsonaro, mas para permanecer no cargo precisa da aprovação da maioria dos senadores.

O procurador-geral da República se manifestou contra pedido apresentado pelo vereador de Niterói (RJ) Douglas Gomes (PTC) para que o Supremo abrisse um inquérito para apurar a conduta do senador Omar Aziz, após afirmar que há muitos anos o Brasil "não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo". A ação tem como relatora a ministra Cármen Lúcia.

