Ratinho pede voto em Bolsonaro e diz que Tebet 'entrou para quadrilha' ao apoiar Lula

247 - Apresentador do SBT, Ratinho está atuando como cabo eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) em encontros privados com apoiadores do atual governo, informou a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles .

Durante almoço em Campo Grande (MS), de acordo com a coluna, o apresentador afirmou que a senadora Simone Tebet (MDB) “entrou para a quadrilha” ao declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

“Ou a gente consegue deixar o trem nesse trilho em que ele está ou a gente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher. O povo que vai escolher. A quadrilha já se montou de novo, inclusive a Simone Tebet, que entrou para a quadrilha também. Ela está lá”, disse Ratinho, em encontro com representantes do agronegócio.

“Ela já estava junto. Toda a quadrilha já se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo”, acrescentou, como mostra vídeo compartilhado pelo jornalista Eduardo Matysiak no Twitter.

No vídeo, Ratinho também aparece pedindo voto para o Capitão Contar (PRTB), que disputa o segundo turno no Mato Grasso do Sul contra Eduardo Riedel (PSDB), aliado de Tebet.

