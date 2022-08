Reação de Alexandre de Moraes a empresários golpistas é aguardada no STF

Apoie o 247

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aguardam as reações do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às petições apresentadas contra os empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado no Brasil em caso de vitória do ex-presidente Lula na eleição.

>>> Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado se Lula for eleito

A avaliação é de que Moraes com certeza não deixará de responder às petições. O pedido de prisão preventiva que partiu do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tem chance remota de ser acatado.

Há um consenso entre os magitsrados do Supremo de que Moraes mandará ao menos que sejam colhidos depoimentos dos empresários.

O ministro do STF Dias Toffoli foi duro na última semana ao comentar a declaração dos empresários.

