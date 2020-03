Reajuste de planos de saúde pode ser maior devido à pandemia, dizem especialistas

247 - O setor dos planos de saúde pode ser um dos mais afetados na área de seguros. Isso ocorre em função de a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ter autonomia para controlar o reajuste ao consumidor realizado das empresas do setor em situações de pandemia.

Felipe Bastos, sócio da área de Seguros e Resseguros do Veirano Advogados, afirma: "as empresas da indústria de seguros como um todo serão pouco afetadas porque, com base nas apólices disponíveis no mercado, as consequências econômicas de uma pandemia não têm cobertura, como em eventos, lucros cessantes e viagens. Ainda assim, afeta vários ramos do ponto de vista da cobertura individual, dentre elas, a de assistência à saúde será a mais impactada."

A reportagem do jornal O Globo destaca que " A variação dos custos médicos hospitalares, a chamada inflação médica, medida pelo Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, bateu 16% nos 12 meses encerrados em junho de 2019. Na saúde suplementar, em caso de uma situação extraordinária, está prevista a atuação da ANS para ajustar a cobertura aos beneficiários, explica José Antonio Varanda, professor e coordenador da Escola de Negócios de Seguros."