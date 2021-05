Realizar o Enem 2021 até outubro é "impossível", dizem pessoas familiarizadas com a prova

247 - Apesar de o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ter garantido na última sexta-feira (14) que o Enem 2021 será realizado em outubro e novembro deste ano, pessoas familiarizadas com o processo de organização do exame disseram ao G1 que o prazo é "apertado" ou até "impossível".

O Ministério da Educação, até esta segunda-feira (17), não havia divulgado o edital geral, contendo todas as datas do exame, incluindo a de inscrição. Falta também uma definição clara do orçamento. Por enquanto, R$ 200 milhões estão reservados para a etapa do planejamento. A aplicação da prova não está contemplada.

A informação mais importante divulgada até o momento foi a data para a justificar ausência na edição anterior da prova com objetivo de pedir isenção na taxa de inscrição.

Para estabelecer um parâmetro, o edital geral de 2020 foi divulgado em 22 de abril, no Diário Oficial da União. As inscrições foram abertas em 11 de maio e finalizadas em 22 do mesmo mês. Àquela altura, pretendia-se realizar o exame em 1º e 8 de novembro de 2020.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.