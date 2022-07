RealTime Big Data AM: Wilson Lima e Amazonino Mendes estão empatados com 28%

Apoie o 247

247 - Pesquisa TV Record/RealTime Big Data para disputa pelo governo do Amazonas, divulgada nesta terça-feira, 26, aponta empate entre o atual governador Wilson Lima (União Brasil) e o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania).

Segundo o levantamento, ambos estão com 28% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Eduardo Braga (MDB), com 17%; Ricardo Nicolau (Solidariedade), com 5%; Henrique Oliveira (Podemos), com 3%; Carol Braz (PDT), com 2%; e Marcelo Amil (PSOL), com 1%. Brancos e nulos são 9%, e 7% estão indecisos ou não souberam responder.

A pesquisa também questionou os eleitores sobre a intenção de voto ao Senado. O ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB) lidera, com 24%. Ele é seguido pelo senador Omar Aziz (PSD), com 19% e pelo Coronel Menezes (PL), com 16%. Luiz Castro (PDT) tem 10% e Chico Preto (Avante), 6%. Brancos e nulos são 14%, e 11% estão indecisos ou não souberam responder.

Foram ouvidos 1.500 eleitores, por telefone, entre os dias 23 e 25 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código AM-02872/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

