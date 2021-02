Reaplicação do Enem 2020 tem abstenção de 72%

247 - A última aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terminou nessa quarta-feira (24). O índice de abstenção foi de 72,2% no primeiro dia de provas e de 72,6% no segundo.

As provas eram uma "repescagem" para quem não pode fazer o exame na data regular. São pessoas que tiveram Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, ou enfrentou problemas de logística, como salas lotadas ou falta de energia, pode fazer um novo exame na terça (23) e na quarta (24).

O gabarito e os cadernos de questões serão divulgados na próxima segunda-feira (1º). As notas individuais saem em 29 de março para todos os candidatos.

