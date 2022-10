Reaproximação de Moro e Bolsonaro ajuda Lula, dizem líderes do PT

Apoie o 247

247 - A reaproximação entre o ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) e Jair Bolsonaro (PL) ajuda o ex-presidente Lula (PT), avaliam lideranças do PT ouvidas por Igor Gadelha, do Metrópoles.

Moro foi ministro da Justiça de Bolsonaro, mas deixou o cargo no início de 2020, acusando o chefe do governo federal de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Após um longo período de troca de críticas entre ambos, Moro foi chamado por Bolsonaro para compor sua delegação que o acompanhou no debate entre presidenciáveis na Band, no último domingo (16).

Em janeiro de 2022, por exemplo, Moro afirmou que Bolsonaro “não é digno da Presidência”.

Para petistas, a retomada da aliança entre ambos reforça o fato - já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - de que Lula foi vítima de "perseguição política" e da parcialidade da Lava Jato.

