Recebido como chefe de Estado na Europa e aclamado na Argentina, Lula agora visitará o México

Ex-presidente Lula, que tem chances de ser eleito em primeiro turno, viaja no início de fevereiro a convite do presidente mexicano, López Obrador edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O ex-presidente Lula (PT) já começou o ano de 2022 dando continuidade à agenda internacional iniciada em 2021. Nesta terça-feira (11), o petista se reuniu, em São Paulo, com representantes do governo da Espanha para debater a revisão da reforma trabalhista, com base na experiência espanhola. Já no início de fevereiro, o ex-mandatário viajará ao México.

A visita de Lula ao país da América do Norte foi confirmada por sua assessoria de imprensa à Fórum e acontecerá após convite feito pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que é de centro-esquerda e que, em inúmeras situações, prestou apoio ao ex-presidente brasileiro. Em março do ano passado, por exemplo, AMLO, como é conhecido o mandatário mexicano, celebrou a anulação das sentenças condenatórias do petista.

Ainda não há definição de quanto tempo Lula ficará no México e se haverá visitas a outros países.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE