Receita libera nesta segunda-feira programa de declaração do Imposto de Renda

247 - A Receita Federal libera nesta segunda-feira (7) o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 .

O programa pode ser baixado no site da Receita. Para fazer o download da declaração no computador, é preciso ou programa conforme o sistema operacional da máquina (Windows, Mac etc.), informa o UOL.

Também é possível fazer a declaração em celulares e tablets pelo meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda". Baixe a versão de acordo com o sistema operacional do seu aparelho (Android ou iOS).

A declaração pré-preenchida pode ser feita a partir de 15 de março. Para ter acesso à versão pré-preenchida, o contribuinte precisa ter senha de acesso aos sites do governo (gov.br) em nível "prata" ou "ouro", ou possuir certificado digital.

Precisa declarar o IR, entre outras situações, quem ganhou mais de R$ 28.559,70.

