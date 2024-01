Recordista do fundão, PL deve distribuir R$ 500 mil a cada deputado

Apoie o 247

247 – O Partido Liberal (PL), que se destaca como o detentor do maior fundo eleitoral, estimado em R$ 863 milhões, anunciou que deve repassar cotas significativas desse montante aos seus parlamentares, permitindo-lhes autonomia na escolha dos candidatos a prefeito e vereador que serão beneficiados. A quantia exata ainda não foi determinada, mas a expectativa é que cada cota gire em torno de R$ 500 mil, segundo informa a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

O PL conta com 95 deputados, 12 senadores e cerca de 140 deputados estaduais. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, enfatizou a importância de regionalizar a distribuição dos recursos, alegando que os parlamentares locais possuem o conhecimento necessário para identificar as candidaturas mais viáveis em suas regiões. "Tem que regionalizar na distribuição dos recursos, senão você não dá conta. O nosso deputado é quem sabe melhor quem está em condições mais favoráveis", disse ele.

No âmbito das eleições municipais em São Paulo, ainda paira a incerteza sobre o apoio financeiro à campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que conta com o PL como aliado. Valdemar Costa Neto expressou a impressão de que o prefeito não necessitará de ajuda direta, prevendo um volume substancial de doações provenientes de outras fontes.

