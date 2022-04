Rede e Psol vão formalizar apoio a Lula contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Psol realiza no sábado (30) uma votação que definirá o apoio formal do partido à candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto. Ainda que exista dentro do partido alas resistentes à união com Lula, o apoio, encabeçado pelo pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol), já é dado como certo.

Nesta quinta-feira (28), em Brasília, a Rede Sustentabilidade fará um ato em apoio a Lula. Não há previsão para a participação das ex-petistas Heloísa Helena e Marina Silva.

A Rede e o Psol formaram uma Federação, mas seu estatuto prevê a independência na definição de apoios. A Rede, além do apoio a Lula, liberou que seus membros apoiem também o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), além de vetar apoio a Jair Bolsonaro (PL). "Proibição de apoio em qualquer nível eleitoral às forças políticas conservadoras, fascistas, de extrema direita, corruptas e patrimonialistas de conteúdo antivida e antidemocráticas", diz a resolução.

Quanto à convenção do Psol, que estabelecerá formalmente o apoio a Lula, haverá no final da tarde um evento que contará com a participação do ex-presidente.

