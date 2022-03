Rede prepara candidaturas de Marina Silva e de Heloísa Helena à Câmara

Apoie o 247

Por Lucas Marchesini e Edoardo Ghirotto, Metrópoles - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva acerta detalhes com a Rede para concorrer à Câmara por São Paulo. A possibilidade de o arranjo acontecer é “enorme”, de acordo com a porta-voz do partido, ex-senadora Heloísa Helena.

Marina Silva relutava em abrir mão do domicílio eleitoral que mantém no Acre, mas foi convencida por aliados de que terá papel institucional mais relevante se conquistar o mandato em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

