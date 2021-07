Rede vai ao STF para impor multa de R$ 500 mil a Bolsonaro por cada mentira sobre urnas eletrônicas

O partido quer que Bolsonaro seja multado toda vez que mentir sobre o processo eleitoral brasileiro e pague a quantia com seu patrimônio pessoal edit

247 - A Rede Sustentabilidade acionou nesta sexta-feira (30) o Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja imposta a Jair Bolsonaro uma multa de R$ 500 mil para cada vez que o chefe do governo federal mentir sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.

A legenda quer que a quantia seja descontada do patrimônio pessoal de Bolsonaro, e não dos cofres públicos.

“O senhor Presidente da República não respeita os demais Poderes da República, sendo necessária a imediata aplicação de pena de multa por evento de descumprimento a cada nova manifestação que faça acerca da inverídica existência de fraudes eleitorais, por via própria ou de seus Ministros ou familiares mais próximos”, diz o pedido apresentado pela Rede.

A medida vem um dia depois de Bolsonaro promover uma transmissão pelas redes sociais para propagar mentiras sobre as eleições no Brasil e desacreditar as urnas eletrônicas.

