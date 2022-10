Rede volta ao STF para pedir transporte público gratuito no segundo turno

Apoie o 247

Carta Capital - A Rede Sustentabilidade voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira 11, que determine a gratuidade do transporte público durante o segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30.

No pedido, a legenda afirma que o poder público deve garantir condições mínimas de mobilidade aos eleitores de grupos sociais vulneráveis, como mulheres e negros e pobres.

“Como se sabe, no Brasil viceja o racismo estrutural, que penetra profundamente nossa cultura, economia e sociedade. Lamentavelmente, as cicatrizes da escravidão negra ainda marcam nossas relações sociais, que continuam pautadas pela hierarquia e opressão racial. A ausência de política de gratuidade do transporte público no dia das eleições produz impacto especialmente grave sobre a população negra”, diz o texto.

Leia a íntegra na Carta Capital.

