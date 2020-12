Redes sociais ignoraram maioria dos alertas sobre fake news feitos pelo TSE

Das 173 postagens denunciadas pela Corte, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok sinalizaram 21% como sendo de conteúdo enganoso e 13% foram retiradas de circulação. 66% das postagens com informações falsas não receberam qualquer tipo de sinalização ou punição edit

247 - As redes sociais ignoraram a maioria dos alertas sobre fake news emitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até p dia 5 de dezembro. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, das 173 postagens denunciadas pela Corte, as plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok sinalizaram 21% como sendo de conteúdo enganoso e 13% foram retiradas de circulação. A maioria, 66%, não recebeu qualquer tipo de sinalização ou punição.

A Corte Eleitoral e as plataformas assinaram um acordo em setembro onde as redes se comprometiam a adotar ações para combater a disseminação de fake news. Dentre os conteúdos apontados pelo TSE como disseminadores de conteúdo falso estavam postagens dos deputados federais Bia Kicis (PSL-DF), Filipe Barros (PSL-PR), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSLSP), Daniel Silveira (PSL-RJ).

Além deles, os blogueiros bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos – investigados o inquérito das fake News que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) - também aparecem na lista do TSE.

Ainda de acordo com a reportagem, o YouTube foi companhia que menos removeu os conteúdos com informações falsas: 76% dos 46 vídeos denunciados pelo TSE continuavam no ar até o último dia 5, sem qualquer sinalização de serem fake news.

O conhecimento liberta. Saiba mais