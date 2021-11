Redes sociais não podem servir à destruição da democracia, diz Barroso

O presidente do TSE afirmou que a desmonetização de grupos que espalham notícias falsas é um dos passos para garantir o sistema democrático edit

Por Manoela Alcântara, Metrópoles - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, voltou a ressaltar nesta segunda-feira (22/11) a importância da regulação das redes sociais para preservação da democracia. Durante a abertura da sexta edição do Teste Público de Segurança (TPS), o ministro ressaltou que a desmonetização de sites e grupos que disseminam notícias falsas e fazem ataques infundados ao sistema eleitoral, e medidas jurídicas criminais são os dois passos principais, no momento, para para garantir a democracia.

“Uma coisa é criticar as urnas. Outra é ter grupos financiando ataques às urnas visando descredibilizá-las. Quanto a isso, pode haver providências de natureza criminal, e o TSE conseguiu promover a desmonetização desses sites“, disse o ministro.

