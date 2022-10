"Reencontro de quem sempre esteve do mesmo lado", diz Gleisi sobre apoio do PDT a Lula

"Grande notícia receber o apoio do PDT", declarou a presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comemorou pelo Twitter nesta terça-feira (4) o apoio do PDT à candidatura do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno.

"Grande notícia receber o apoio do PDT!É um reencontro de quem sempre esteve do mesmo lado: da democracia, da soberania e do povo brasileiro", escreveu.

Presidente do PDT, Carlos Lupi afirmou que a decisão de apoio a Lula foi unânime e disse que Ciro Gomes (PDT) "endossa integralmente" o posicionamento da sigla.

