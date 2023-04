Reforma agrária: governo aguarda definição de novo arranjo ministerial no Congresso para avançar em planejamento

Apoie o 247

247 - O governo federal informou aos congressistas que só avançará no planejamento de um programa nacional de reforma agrária após a confirmação do novo arranjo da Esplanada dos Ministérios pelo Congresso, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

A reestruturação dos ministérios foi proposta por meio de uma medida provisória e precisa ser votada pelos parlamentares até o final de maio.

Um dos 'nós' que precisam ser desatados é a definição dos órgãos que serão subordinados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O Ministério da Agricultura está tentando evitar uma redução ainda maior de sua pasta, que já perdeu espaço para o Ministério da Pesca.

Após a confirmação do novo desenho ministerial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário começará a estruturar o programa nacional de reforma agrária, que foi anunciado na semana passada a representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) .

