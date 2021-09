Reforma eleitoral será promulgada nesta terça e valerá para 2022; veja o que muda

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O Congresso Nacional realizará nesta terça-feira (28/9) a promulgação da Emenda Constitucional (EC) 11/21, que altera regras para as eleições. Com isso, as alterações aprovadas pela Câmara e pelo Senado terão validade para o próximo pleito, já que foram definidas antes do dia 2 de outubro, data que marca um ano de antecedência da votação.

A reforma já havia sido aprovada pela Câmara e foi aprovada pelo Senado na semana passada. A sessão conjunta para a promulgação está marcada para 15h30.

O Senado rejeitou a volta das coligações para as eleições proporcionais – o que havia sido aprovado na Câmara. A vedação das coligações foi aprovada em 2017 pelo Congresso e passou a valer apenas em 2020, na eleição para vereadores.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE