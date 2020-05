"Regina desempenha no governo o seu pior papel”, diz Bernardo Mello Franco

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco destaca que a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, “depois de um longo sumiço” “protagonizou um espetáculo de insensibilidade e constrangimento” em uma entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (7). “A atriz fingiu não saber que está sendo fritada pelo presidente Jair Bolsonaro. “Tava um clima super bom. Ele tava superanimado”, disse, sobre a reunião de terça-feira em que ouviu cobranças e quase foi demitida”, destaca Mello Franco.

“Numa aparente tentativa de amaciar o capitão, a secretária cantarolou a marchinha “Pra frente, Brasil”, associada à Copa de 70 e ao ufanismo do governo Médici. “Não era bom quando a gente cantava isso?”, suspirou”, ressalta o jornalista. Ao ser lembrada que a “ditadura matou centenas de brasileiros”, Regina disse que “na humanidade, não para de morrer. Quando você fala vida, do outro lado tem morte”. Ela também tentou minimizar o assunto ao afirmar que “sempre houve tortura”.

Para Mello Franco, “Regina deixou claro que está disposta a engolir novas humilhações para continuar no governo” e que as críticas partem de uma “minoria gritalhona”. “Depois de uma carreira de sucesso na TV, Regina desempenha no governo o seu pior papel”, finaliza.

