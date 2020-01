Regina Duarte compartilha vídeo de ex-BBB que crítica o “marxismo cultural”

247 - A provável futura secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte, compartilhou nas redes sociais um vídeo que critica o “marxismo cultural”.

O vídeo é do ex-BBB Adrilles Jorge em um comentário durante o programa "Jovem Pan Moring Show", da rádio Jovem Pan. Regina disse que o depoimento de Jorge era “bacana, profundo, super real” e perguntou: “Quem é esse cara?!”.

No vídeo o ex-BBB endossa o discurso bolsonarista e afirma que o marxismo cultural coloca "negros contra brancos, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais”.

"Só existe isso no mundo hoje, pessoas que se colocam no lugar de vítimas para massacrar as outras", disse ele que saiu .

O vídeo compartilhado por Regina Duarte foi editado e não mostra o apresentador do programa, Guga Noblat, rebatendo o discurso do ex-BBB dizendo que “marxismo cultural” é uma “teoria conspiratória que ninguém leva a sério”.