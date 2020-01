Regina Duarte diz "sim" e oficializa ingresso na secretaria de Cultura de Bolsonaro

A atriz Regina Duarte oficializou na manhã desta quarta-feira (29) seu ingresso na Secretaria Nacional de Cultura do governo Bolsonaro. Atriz chega a Brasília por volta de 14h para dar início ao trabalho como secretária do governo edit

247 - Após conversas com Bolsonaro, atriz Regina Duarte oficializou na manhã desta quarta-feira (29) seu ingresso na Secretaria Nacional de Cultura do governo.

A atriz chega a Brasília por volta de 14h para dar início ao trabalho como secretária do governo.

Na semana passada, Regina Duarte disse que se sentia honrada por ter sido chamada a ter uma conversa "olho no olho" com o presidente - a quem chama de "homem santo".

"Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio para uma conversa "olho no olho" do nosso Presidente da República", escreveu.

Ela também afirmou que não quer morar em Brasília, se assumir a Secretaria de Cultura. Ela diz querer passar apenas alguns dias na capital.