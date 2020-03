A atriz Regina Duarte, empossada nesta quarta-feira (4) na Secretaria da Cultura, já é considerada um perigo para a estabilidade do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Ela começou sua gestão enfrentando resistência e pressões para tomar posições incondicionais de apoio às bandeiras do governo. Bolsonaristas fazem campanha por sua demissão nas redes sociais edit

247 - A atriz Regina Duarte começou sob pressão dos bolsonaristas a sua gestão à frente da Secretaria da Cultura.

Ela é considerada uma bomba relógio prestes a explodir por integrantes do núcleo próximo de Jair Bolsonaro, informa Mônica Bergamo em sua coluna.

Membros do grupo palaciano a consideram imprevisível, e desligada em relação a compromissos políticos que seriam caros a Jair Bolsonaro.

Os seguidores do guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho, estão furiosos com ela e atacando-a nas redes sociais, porque demitiu olavistas da Secretaria e já demonstrou que pretende demitir mais.