Regiões do Brasil têm alerta para frio intenso; Sul tem registros de neve

247 - Uma forte onda de frio avança sobre o país desde terça-feira (17). A temperatura tem queda acentuada nos estados do Sul, em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Algumas cidades de Santa Catarina registraram chuva congelada e também os primeiros registros de neve no ano. Com informações do portal CNN Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias também podem ter registros de neve nas serras gaúcha e catarinense e novas ocorrências de chuva congelada no planalto gaúcho, no planalto Sul e Norte de Santa Catarina e no Sul do Paraná, por causa da combinação do ar muito frio com a umidade trazida pelo ciclone Yakecan.

Segundo o Climatempo, as capitais Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba PR), São Paulo (SP) e Campo Grande (MS) podem registrar recorde de baixa temperatura para ano de 2022.



Na madrugada, a temperatura chegou a -0,2°C em Porto Amazonas (PR). Em algumas áreas de São Joaquim, na Serra Catarinense, o termômetro marcou quase 0,1°C abaixo de zero. Em São Paulo, os termômetros registraram 7 graus na manhã desta quarta-feira (18).

