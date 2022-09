Regiões Norte e Centro-Oeste serão decisivas nas eleições deste ano, diz José Dirceu

Apoie o 247

247 - O ex-ministro José Dirceu observa, em artigo publicado no site Poder 360, que o voto do eleitorado das regiões Norte e Centro-Oeste serão decisivos para definir o vencedor do pleito presidencial que será realizado em outubro deste ano.

“Se é verdade que o Nordeste e o Sudeste, por serem maioria no eleitorado, podem decidir a eleição, também é verdade que Estados como o Maranhão, Pará, Amazonas podem dar vitória a Lula mesmo no 1º turno. Um empate no Centro-Oeste e Norte pode decidir a eleição”, diz o ex-ministro.

“Isso significa que é preciso cuidar da campanha nesses Estados e dos palanques, já que há uma tendência das forças políticas de centro-direita de não se comprometer abertamente com a candidatura de Bolsonaro. Fenômeno igual ocorre no Sul do país, onde não há mais a ampla vantagem de Bolsonaro”, observa.

Ainda segundo ele, “as pesquisas são uma fotografia do momento, de tendências, assim como os debates são importantes. Estes, no entanto, em minha opinião, não serão decisivos nessa campanha e nessa conjuntura. Há fatores estruturais e do momento político que indicam uma vitória de Lula seja no 1º ou no 2º turno”.

“O que realmente conta é a campanha e a mensagem do legado de nossos governos e de nossas propostas para o futuro, nossa capacidade de mobilização e as alianças políticas sejam partidárias ou sociais, a defesa intransigente da democracia e da superação do ódio e da violência, das ameaças à legalidade, o fim do negacionismo, do obscurantismo e da exploração da fé de nosso povo”, afirma.

Dirceu finaliza o artigo afirmando que é preciso “defender a agenda do povo, seus direitos sociais revogados ou ameaçados, o crescimento com distribuição de renda, a valorização do salário mínimo, a reforma tributária progressiva, a prioridade para a educação e a ciência e tecnologia, a reindustrialização do país, o fim da fome e do desmonte da rede de proteção social, o SUS (Sistema Único de Saúde), os interesses nacionais e a volta do Brasil à cena mundial liderando a luta em defesa do meio ambiente e retomando a integração sul americana”.

