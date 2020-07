Registro de armas de fogo em posse de cidadãos comuns cresceu 601% em dez anos

Flexibilização do acesso às armas de fogo no Brasil, que ganharam forte impulso no governo Jair Bolsonaro, fizeram com este tipo de armamento nas mãos da população crescesse 601% em dez anos. No ano passado, o aumento de novos registros foi de 64% sobre o apontado em 2018 edit

247 - As medidas de flexibilização do acesso às armas de fogo no Brasil, que ganharam forte impulso no governo Jair Bolsonaro, fizeram com este tipo de armamento nas mãos da população crescesse 601% em dez anos.

Segundo dados da Polícia Federal, o Brasil possui atualmente 1,1 milhão de armas de fogo registradas, 550 mil delas nas mãos de civis. Outras 341 341 mil pertencem a órgãos públicos, como a PF e polícias civis, e o restante está em poder de empresas privadas de segurança.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, os registros de porte de armas também cresceram nos últimos dez anos. O número de concessões do gênero passou de 898, em 2009, para 2.945 no ano passado.

