Regulação das redes sociais tem apoio de 77,9% dos brasileiros, indica pesquisa Atlas

247 - De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Atlas/Itel e divulgada nesta terça-feira (25), 77,9% dos brasileiros apoiam a regulação das redes sociais. O levantamento também indica que 13,8% dos convidados são contrários à regulação, enquanto 8% não souberam expressar uma opinião sobre o assunto.

O tema ganhou destaque nas últimas semanas devido à série de ataques contra escolas e ameaças nas redes sociais. Nesta semana, a Câmara dos Deputados poderá votar a urgência e o mérito do projeto que aborda o combate às fake news e regulação das redes sociais, projeto que tramita na casa desde 2020.

Segundo os resultados da pesquisa, 55,3% dos entrevistados acreditam que a falta de regulação das redes sociais contribuiu para os ataques recentes em escolas no Brasil. Dentro desse grupo, 19,1% dos brasileiros afirmaram que as redes sociais provavelmente contribuíram para os ataques, enquanto 18,7% consideram que as redes não tiveram papel nesses acontecimentos. Além disso, 6,9% dos que aprenderam não souberam opinar sobre o tema.

O estudo também questionou se as redes sociais são um ambiente seguro para crianças e adolescentes. Para 48,1% dos entrevistados as redes são inseguras e para 45,6%, muito inseguras. Apenas 5,1% dos entrevistados acreditam que as redes sociais são seguras; enquanto 1,3% acreditam que as redes são muito seguras.

O instituto também perguntou se as grandes empresas de tecnologia estão preocupadas com a segurança na rede. Para 71, 2% dos entrevistados acreditam que os proprietários das grandes redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok ou Twitter, não se importam com a segurança e o bem-estar das pessoas. Enquanto isso, 15,8% afirmam que esses empresários se preocupam pouco, 4,6% acreditam que se preocupam muito, e 8,4% não souberam responder.

