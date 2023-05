“Regulação é absolutamente inevitável”, diz Barroso sobre big techs

Apoie o 247

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), avalia que a regulação das big techs é "inevitável" no Brasil e que medidas para enquadrar as big techs não equivalem a censura. As falas vêm no contexto do polêmico PL 2630, que regulamenta as redes sociais e a relação delas com o chamado "jornalismo profissional".

A votação na Câmara está travada diante da incerteza sobre o resultado final. Diversos partidos, como PL, Novo, Republicano, PSDB e Cidadania já fecharam questão contra o texto relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP).

Em entrevista à TV Migalhas, em Roma, na Itália, Barroso disse que "a regulação é absolutamente inevitável, o que precisamos acertar é a dose do remédio”. “Não é censura", complementou.

“Há um subproduto grave [da Internet]: a proliferação da desinformação, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias, da destruição de reputações, de Estados estrangeiros interferindo com eleições em outros países. Há um problema", finalizou.

Barroso considerou ainda ser necessário regular as redes sociais para proteger a privacidade e os direitos autorais, além de apontar o dedo “para quem difunde a mentira deliberada”.

