Rei do esquema da rachadinha, Flávio Bolsonaro agride Lula ao lado de Valdemar Costa Neto

247 - O senador Flávio Bolsonaro, que nesta terça-feira (30) se filiou, juntamente com Jair Bolsonaro ao PL, partido do Centrão comandado por Valdemar da Costa Neto, condenado por corrupção, usou a cerimônia de filiação para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto para 2022. “Juntos, vamos vencer o vírus, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos pelo bem de nosso Brasil”, disse o parlamentar em sua terceira filiação apenas neste ano.

Flávio Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público de ter mantido um esquema de rachadinha em seu gabinete quando ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na denúncia apresentada no ano passado pelo MP, o parlamentar foi acusado de ter cometido os crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, juntamente com o ex-assessor Fabrício Queiroz e outros 15 ex-assessores, pelo desvio de R$ 6,1 milhões dos cofres da Casa Legislativa através de desvios do pagamento de salários de doze funcionários fantasmas.

Nesta terça-feira (30), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar os recursos de dois processos envolvendo o senador. Em um dos casos, a Corte irá julgar um recurso do Ministério Público contra a decisão que assegurou foro privilegiado ao senador. No outro, a pauta trata de um pedido da defesa para que o caso seja arquivado.

Assista na postagem da jornalista Sarita Coelho o momento em que Flávio Bolsonaro ataca o ex-presidente Lula.

"Nós, juntos, vamos vencer o virus, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos pelo bem de nosso Brasil". pic.twitter.com/sJ9yr5Z4kr

