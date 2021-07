Reinaldo Azevedo aponta "exposição política" e vitimização de Bolsonaro

"Bolsonaro quer usar a facada que elegeu para reeleger. Exposição grotesca do corpo do presidente prova que essa gente não tem limites", afirmou o jornalista sobre a situação de saúde de Jair Bolsonaro edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo acusou Jair Bolsonaro de buscar uma vitimização política com seu quadro de saúde. "Bolsonaro quer usar a facada que elegeu para reeleger. Exposição grotesca do corpo do presidente prova que essa gente não tem limites", afirmou Reinaldo pelo Twitter.

Bolsonaro estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, e está sendo transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser constatado quadro de obstrução intestinal. Bolsonaro deu entrada no HFA alegando sentir soluços há vários dias.

Bolsonaro quer usar a facada que elegeu para reeleger. Exposição grotesca do corpo do presidente prova q essa gente não tem limites. Afirmei aqui e em toda parte q eles tentariam apelar a algum fator extrapolítico para tentar reverter a derrocada. MÁRTIRES SÃO OS 537 MIL MORTOS pic.twitter.com/KfXxWK8gVq July 14, 2021





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.