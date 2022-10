Reinaldo Azevedo: 'Bolsonaro e Mourão deixam claro que o plano é marcha para ditadura e caos'

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou neste sábado (8) que Jair Bolsonaro e o senador eleito Hamilton Mourão deixam claro que o plano da extrema-direita para o Brasil é avançar para uma ditadura.

Em artigo em sua coluna no UOL, Reinaldo criticou declarações de Bolsonaro e Mourão defendendo mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com aumento do número de ministros. "O mandatário dos próximos quatro anos indica os substitutos de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que deixam a corte no ano que vem. Mais de uma vez, o presidente já se referiu a essas nomeações como a chance de aumentar a sua presença no tribunal. Ele diz abertamente ter o controle de 20% dos ministros. Refere-se a Nunes Marques e André Mendonça. Com um Senado ainda mais reacionário do que o que aí está, se Bolsonaro for reeleito, abre-se caminho para a militância de extrema-direita de toga", disse Reinaldo.

"Escolher Bolsonaro é escolher não uma mera tentação ditatorial, mas um projeto que já está em curso e que, para passar à fase seguinte, precisa anular um dos Poderes. Nada disso seria pacífico. Qualquer que fosse o desdobramento, o desastre seria certo", afrimou o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.