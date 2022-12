Reinaldo Azevedo: não existe, hoje, palavra mais mal empregada no país do que “polarização”

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou o uso termo “polarização” pela mídia, ao classificar ações terroristas da extrema direita como mera “polarização política no país”.

“Não existe, hoje, palavra mais mal empregada no país do que “polarização”. Golpismo e terrorismo não são polos de opinião, mas crimes. Não há espírito de Natal que me faça ao menos cumprimentar essa canalha. Não desejo que tenham um bom Natal. Esses vagabundos têm de ir para a cadeia. Pela paz!”, disse.

>>> Terrorista bolsonarista é empresário paraense e diz que queria chamar atenção com bomba no aeroporto

